Головин из-за травмы не поможет сборной России в матчах против Ирана и Ирака

Полузащитник "Монако" Александр Головин и защитник "Спартака" Георгий Джикия пропустят ближайший сбор национальной сборной России по футболу и товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

"Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участия в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом "Монако" тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра. Что касается Георгия Джикии, в матче против "Оренбурга" он получил мышечную травму бедра", — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.