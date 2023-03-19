Головин из-за травмы не поможет сборной России в матчах против Ирана и Ирака
Головин и Джикия из-за травм пропустят товарищеские матчи сборной России
Полузащитник "Монако" Александр Головин и защитник "Спартака" Георгий Джикия пропустят ближайший сбор национальной сборной России по футболу и товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.
"Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участия в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом "Монако" тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра. Что касается Георгия Джикии, в матче против "Оренбурга" он получил мышечную травму бедра", — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
Ранее Лайф рассказывал, что сбор национальной команды из-за травмы также пропустит полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. В пресс-службе клуба заметили, что его восстановление займёт десять дней. Ближайшие матчи сборная России проведёт 23 и 26 марта против команд Ирана и Ирака, соответственно.
РФС