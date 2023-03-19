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19 марта, 14:40

Головин из-за травмы не поможет сборной России в матчах против Ирана и Ирака

Головин и Джикия из-за травм пропустят товарищеские матчи сборной России

Полузащитник "Монако" Александр Головин и защитник "Спартака" Георгий Джикия пропустят ближайший сбор национальной сборной России по футболу и товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

"Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участия в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом "Монако" тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра. Что касается Георгия Джикии, в матче против "Оренбурга" он получил мышечную травму бедра", — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Головин пообещал работать на максимуме в матчах за сборную России

Головин пообещал работать на максимуме в матчах за сборную России

Ранее Лайф рассказывал, что сбор национальной команды из-за травмы также пропустит полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. В пресс-службе клуба заметили, что его восстановление займёт десять дней. Ближайшие матчи сборная России проведёт 23 и 26 марта против команд Ирана и Ирака, соответственно.

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РФС

Артур Белкин
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