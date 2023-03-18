В "Торино" назвали сроки восстановления Миранчука после травмы

Полузащитнику "Торино" Алексею Миранчуку придётся пропустить предстоящий матч 27-го тура чемпионата Италии против "Наполи" из-за травмы приводящей мышцы левой ноги, сообщили в клубе. По словам спортивного директора команды Дивиде Ваньяти, он будет восстанавливаться десять дней.

"Восстановление Алексея Миранчука после травмы займёт примерно десять дней", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

А пресс-служба сборной России сообщила о том, что "Торино" официально известил РФС о травме Миранчука. В связи с этим футболист пропустит сбор национальной команды, который пройдёт с 19 по 27 марта.