В "Торино" назвали сроки восстановления Миранчука после травмы
В "Торино" рассказали, сколько будет восстанавливаться Миранчук после травмы ноги
Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / Zuma / Fabio Ferrari
Полузащитнику "Торино" Алексею Миранчуку придётся пропустить предстоящий матч 27-го тура чемпионата Италии против "Наполи" из-за травмы приводящей мышцы левой ноги, сообщили в клубе. По словам спортивного директора команды Дивиде Ваньяти, он будет восстанавливаться десять дней.
"Восстановление Алексея Миранчука после травмы займёт примерно десять дней", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
А пресс-служба сборной России сообщила о том, что "Торино" официально известил РФС о травме Миранчука. В связи с этим футболист пропустит сбор национальной команды, который пройдёт с 19 по 27 марта.
Ранее стало известно, что Алексея Миранчука вызвали в сборную России. По словам его агента, спортсмен отнёсся к этой новости с радостью.