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17 марта, 16:19

Агент Миранчука заявил, что футболист обрадовался вызову в сборную России

<p>Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук обрадовался вызову в сборную России и соскучился по своим коллегам, сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.

"С Алексеем общались, всё хорошо. Он с позитивом и огромным желанием приедет в сборную России. Сейчас задача — успешно провести матч с "Наполи", а дальше всё остальное: дороги, хлопоты. Конечно, он соскучился. С радостью приедет в расположение национальной команды", рассказал он газете "Спорт-Экспресс".

Миранчук и Головин вызваны в сборную России впервые с ноября 2021 года

Миранчук и Головин вызваны в сборную России впервые с ноября 2021 года

Аналогичным образом отреагировал и другой вызванный на сборы российский игрок европейского клуба — полузащитник "Монако" Александр Головин. Спортсмен отметил, что давно не видел партнёров по команде, и пообещал "работать на максимуме" по приезде.

Матвей Константинов
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