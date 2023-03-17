Агент Миранчука заявил, что футболист обрадовался вызову в сборную России
Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук обрадовался вызову в сборную России и соскучился по своим коллегам, сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.
"С Алексеем общались, всё хорошо. Он с позитивом и огромным желанием приедет в сборную России. Сейчас задача — успешно провести матч с "Наполи", а дальше всё остальное: дороги, хлопоты. Конечно, он соскучился. С радостью приедет в расположение национальной команды", — рассказал он газете "Спорт-Экспресс".
Аналогичным образом отреагировал и другой вызванный на сборы российский игрок европейского клуба — полузащитник "Монако" Александр Головин. Спортсмен отметил, что давно не видел партнёров по команде, и пообещал "работать на максимуме" по приезде.