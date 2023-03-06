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6 марта, 15:28

Миранчук и Головин вызваны в сборную России впервые с ноября 2021 года

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на мартовский сбор в Новогорске

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на первый в этом году сбор, который пройдёт в Новогорске с 19 по 28 марта. Всего в списке тренерского штаба 41 футболист, в том числе российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук и играющий за "Монако" Александр Головин. В последний раз оба футболиста играли за сборную в ноябре 2021 года.

Фото © Telegram / Сборная России по футболу

Фото © Telegram / Сборная России по футболу

"Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе также, предположительно, пройдёт в России. Ещё один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется", — прокомментировал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

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Telegram / Сборная России по футболу

Алексей Берковиц
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