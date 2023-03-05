Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 00:11

Дзюба заявил, что не думает о возвращении в сборную России по футболу

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России после оформленного хет-трика в первом матче за клуб в Российской премьер-лиге.

"О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу. Сфокусирован на том, чтобы помочь "Локомотиву". Рад просто принести им пользу", — приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

34-летний форвард добавил, что наслаждается каждым мгновением с молодой командой.

Хет-трик Дзюбы принёс "Локомотиву" победу в матче против "Ростова"

Хет-трик Дзюбы принёс "Локомотиву" победу в матче против "Ростова"

Напомним, в начале февраля Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом". А 22 февраля форвард сыграл первый матч в составе нового клуба со "Спартаком". Игру Дзюбы в итоге оценили — нападающий был признан лучшим игроком, хоть ему и не удалось забить. Сама встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно‑белых.

Обложка ©

t.me / ФК "Локомотив", Москва

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Артем Дзюба
  • ФК Локомотив
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров