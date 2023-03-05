Дзюба заявил, что не думает о возвращении в сборную России по футболу
Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России после оформленного хет-трика в первом матче за клуб в Российской премьер-лиге.
"О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу. Сфокусирован на том, чтобы помочь "Локомотиву". Рад просто принести им пользу", — приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".
34-летний форвард добавил, что наслаждается каждым мгновением с молодой командой.
Напомним, в начале февраля Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом". А 22 февраля форвард сыграл первый матч в составе нового клуба со "Спартаком". Игру Дзюбы в итоге оценили — нападающий был признан лучшим игроком, хоть ему и не удалось забить. Сама встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно‑белых.
t.me / ФК "Локомотив", Москва