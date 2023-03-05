Дзюба заявил, что не думает о возвращении в сборную России по футболу

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России после оформленного хет-трика в первом матче за клуб в Российской премьер-лиге.

"О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу. Сфокусирован на том, чтобы помочь "Локомотиву". Рад просто принести им пользу", — приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

34-летний форвард добавил, что наслаждается каждым мгновением с молодой командой.