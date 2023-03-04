Хет-трик Дзюбы принёс "Локомотиву" победу в матче против "Ростова"
Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" обыграл "Ростов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1. Таким образом столичная команда прервала безвыигрышную серию из четырёх матчей и, набрав 16 очков, поднялась на 13-е место в таблице.
Победа стала возможна благодаря хет-трику Артёма Дзюбы, для которого эта игра стала дебютной в Российской премьер-лиге (РПЛ) в составе железнодорожников. 34-летний форвард является лучшим бомбардиром премьер-лиги с показателем в 151 мяч. Гол в составе хозяев забил Николай Комличенко (87).
Напомним, в начале февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом". А 22 февраля форвард сыграл первый матч в составе нового клуба со "Спартаком". Игру Дзюбы в итоге оценили — нападающий был признан лучшим игроком, хоть ему и не удалось забить. А встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно‑белых.