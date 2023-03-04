Хет-трик Дзюбы принёс "Локомотиву" победу в матче против "Ростова"

Московский "Локомотив" обыграл "Ростов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1. Таким образом столичная команда прервала безвыигрышную серию из четырёх матчей и, набрав 16 очков, поднялась на 13-е место в таблице.

Победа стала возможна благодаря хет-трику Артёма Дзюбы, для которого эта игра стала дебютной в Российской премьер-лиге (РПЛ) в составе железнодорожников. 34-летний форвард является лучшим бомбардиром премьер-лиги с показателем в 151 мяч. Гол в составе хозяев забил Николай Комличенко (87).