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4 марта, 18:34

Хет-трик Дзюбы принёс "Локомотиву" победу в матче против "Ростова"

<p>Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"</p>

Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" обыграл "Ростов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1. Таким образом столичная команда прервала безвыигрышную серию из четырёх матчей и, набрав 16 очков, поднялась на 13-е место в таблице.

Победа стала возможна благодаря хет-трику Артёма Дзюбы, для которого эта игра стала дебютной в Российской премьер-лиге (РПЛ) в составе железнодорожников. 34-летний форвард является лучшим бомбардиром премьер-лиги с показателем в 151 мяч. Гол в составе хозяев забил Николай Комличенко (87).

Дзюба забил первый гол за "Локомотив" в матче против "Ростова"

Дзюба забил первый гол за "Локомотив" в матче против "Ростова"

Напомним, в начале февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом". А 22 февраля форвард сыграл первый матч в составе нового клуба со "Спартаком". Игру Дзюбы в итоге оценили — нападающий был признан лучшим игроком, хоть ему и не удалось забить. А встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно‑белых.

Андрей Бражников
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