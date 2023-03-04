Дзюба забил первый гол за "Локомотив" в матче против "Ростова"
Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба забил свой первый мяч за команду в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".
Так, забитый на 33-й минуте гол стал для него первым с 22 августа 2022 года. Футболист заключил 8 февраля соглашение с красно-зелёными сроком до конца нынешнего сезона.
Ранее Артём Дзюба заявил, что полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина и любит Россию. Он счастлив, что в его стране "есть мужчина и женщина, есть папа и мама".
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ТАСС / Сергей Фадеичев