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4 марта, 17:53

Дзюба забил первый гол за "Локомотив" в матче против "Ростова"

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба забил свой первый мяч за команду в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".

Так, забитый на 33-й минуте гол стал для него первым с 22 августа 2022 года. Футболист заключил 8 февраля соглашение с красно-зелёными сроком до конца нынешнего сезона.

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"Я не ваш, парни": Дзюба признался, что после интимного видео к нему стали присматриваться мужчины

Ранее Артём Дзюба заявил, что полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина и любит Россию. Он счастлив, что в его стране "есть мужчина и женщина, есть папа и мама".

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
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