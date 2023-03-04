Дзюба забил первый гол за "Локомотив" в матче против "Ростова"

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба забил свой первый мяч за команду в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".

Так, забитый на 33-й минуте гол стал для него первым с 22 августа 2022 года. Футболист заключил 8 февраля соглашение с красно-зелёными сроком до конца нынешнего сезона.