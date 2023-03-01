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1 марта, 09:52

Дзюба заявил, что поддерживает действия Путина, и признался в любви к России

Дзюба: Я патриот и полностью поддерживаю действия президента Путина

<p>Обложка © Официальный сайт Президента России</p>

Обложка © Официальный сайт Президента России

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба признался, что является патриотом и поддерживает действия президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

"Я патриот своей страны, я люблю свою страну. В будущем история всё рассудит, а сейчас я полностью за президента Путина, верю в то, что мы за правое дело и всё будет хорошо. Я такой, хоть убейте. Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, есть папа и мама. Эти ценности — самое важное. Мне не нравится то, что происходит в мире", — отметил форвард.

Он также признался, что раньше мечтал выступать за клуб из Англии, однако теперь не хочет переезжать в эту страну, так как её жители показали истинное отношение к россиянам. По словам Дзюбы, вернувшись в РФ из Турции, он почувствовал себя дома и заметил, что ему там "было тяжело".

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Ранее Дзюба рассказал, что изменилось в его жизни после публикации в Сети интимного видео и как он относился к этому факту.

Артур Белкин
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