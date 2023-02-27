Сёмин оценил первый матч Дзюбы за "Локомотив": Если бы забил, был бы лучшим

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил первую игру Артёма Дзюбы за клуб. По словам экс-наставника, в целом форвард выглядел неплохо в матче со "Спартаком", но уровень мастерства обязывает его забивать.

"Итог всегда закономерен — счёт на табло. Можно хорошо играть, но без голов не бывает побед. Дзюба с его уровнем мастерства обязан был решать тот эпизод, забивать. В целом, считаю, "Локомотиву" рано обольщаться. Впереди очень тяжёлые матчи", — отметил Сёмин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Бывший наставник "Локо" также назвал бы лучшим игроком встречи спартаковца Данила Пруцева, который забил единственный гол, а не Дзюбу.

"Дзюба мне понравился своим физическим состоянием. Он довольно много пропустил, но выглядел неплохо. Однако, повторюсь, его уровень мастерства обязывает его реализовывать такие моменты. В игре шансов много не бывает. Если бы он забил и повлиял на итог матча, я назвал бы его лучшим", — добавил Сёмин.