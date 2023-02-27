Карпин высказался о будущем Дзюбы в Сборной России

Артём Дзюба может рассчитывать на вызов в национальную команду, если будет показывать соответствующий уровень игры. Об этом заявил в понедельник главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин, передаёт "Матч ТВ".

Отметим, что 34-летний Дзюба, недавно подписавший контракт с московским "Локомотивом", ещё ни разу не прибывал в расположение сборной России при Карпине. Этот факт укрепил давние слухи о конфликте между ними. Однако в беседе с журналистами Карпин назвал возвращение Дзюбы в российский футбол хорошим знаком.

"Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную", — добавил он, рассуждая о будущем форварда.