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27 февраля, 08:23

Карпин высказался о будущем Дзюбы в Сборной России

Артём Дзюба может рассчитывать на вызов в национальную команду, если будет показывать соответствующий уровень игры. Об этом заявил в понедельник главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин, передаёт "Матч ТВ".

Отметим, что 34-летний Дзюба, недавно подписавший контракт с московским "Локомотивом", ещё ни разу не прибывал в расположение сборной России при Карпине. Этот факт укрепил давние слухи о конфликте между ними. Однако в беседе с журналистами Карпин назвал возвращение Дзюбы в российский футбол хорошим знаком.

"Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную", — добавил он, рассуждая о будущем форварда.

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Лайф напоминает, что в мае прошлого года Дзюба объявил об уходе из петербургского "Зенита", за который выступал с 2015 года. В августе игрок подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который провёл пять матчей и отметился одним забитым мячом. В ноябре Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон, а в начале февраля нападающий стал игроком московского "Локомотива".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Марина Калегина
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