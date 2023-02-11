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11 февраля, 09:33

Артём Дзюба отказался от контракта на три миллиона долларов ради "Локомотива"

Перед подписанием контракта с "Локомотивом" Артём Дзюба получил предложение от клуба из Китая, на котором мог заработать до трёх миллионов долларов. Об этом рассказал представитель футболиста Леонид Гольдман.

"Были варианты в Китае. Буквально в день медосмотра в "Локомотиве" пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъёмными Артём мог заработать до трёх миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года", — сказал он в беседе с "Матч ТВ".

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Гольдман добавил, что, несмотря на щедрые предложения из-за рубежа, футболист до последнего ждал вариантов в России, поскольку это было приоритетнее, чем деньги. По его словам, должна была сойтись масса факторов, чтобы Дзюба уехал из страны.

"Иначе можно было спокойно уехать в Эмираты, где и семье было бы комфортно. Но туда ехать — это уже заканчивать. При всём уважении, это уже не тот уровень, где можно играть в футбол высокого уровня, хотя интерес был от команд из топ‑5 местного чемпионата", — добавил представитель футболиста.

Ранее Лайф рассказывал о том, что нападающий Артём Дзюба стал игроком футбольного клуба "Локомотив". Также контракт с московской командой подписал российский защитник Игорь Смольников. Оба соглашения рассчитаны до конца текущего сезона.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Илья Суриков
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