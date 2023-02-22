"Спартак" обыграл "Локомотив" в Кубке России благодаря голу Пруцева

"Спартак" победил "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча проходила на стадионе "РЖД-арена" и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 16-й минуте забил Денис Пруцев. При этом по ходу второго тайма судьи отменили гол железнодорожников из-за офсайда. Ответный матч между командами состоится 27 февраля.