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22 февраля, 19:09

"Спартак" обыграл "Локомотив" в Кубке России благодаря голу Пруцева

<p>Игроки "Спартака". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcsmtg/5587" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Игроки "Спартака". Обложка © t.me / ФК "Спартак-Москва"

"Спартак" победил "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча проходила на стадионе "РЖД-арена" и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 16-й минуте забил Денис Пруцев. При этом по ходу второго тайма судьи отменили гол железнодорожников из-за офсайда. Ответный матч между командами состоится 27 февраля.

В другой встрече дня "Ростов" дома сыграл вничью с "Уралом" (1:1).

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Артур Лапсаков
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