"Спартак" обыграл "Локомотив" в Кубке России благодаря голу Пруцева
Игроки "Спартака". Обложка © t.me / ФК "Спартак-Москва"
"Спартак" победил "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча проходила на стадионе "РЖД-арена" и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 16-й минуте забил Денис Пруцев. При этом по ходу второго тайма судьи отменили гол железнодорожников из-за офсайда. Ответный матч между командами состоится 27 февраля.
В другой встрече дня "Ростов" дома сыграл вничью с "Уралом" (1:1).
Ранее румынский полузащитник ФК "Урал" Эрик Бикфалви признался, что чувствует себя русским. Футболист отметил, что не чувствует себя звездой, а предпочитает оставаться командным игроком.