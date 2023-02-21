Румынский полузащитник ФК "Урал" Эрик Бикфалви признался, что чувствует себя русским

Румынский полузащитник футбольного клуба "Урал" Эрик Бикфалви, играющий в клубе из Екатеринбурга с 2017 года, признался, что уже чувствует себя русским. Об этом он сказал в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Какие-то слова и выражения (русские. — Прим. Лайфа) выучил ещё на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским!" — отметил 35-летний Бикфалви.

Футболист добавил, что не чувствует себя звездой, а предпочитает оставаться командным игроком.

"Мне нравится оставаться командным игроком и не ставить себя выше остальных. Пускай судят болельщики, но сам себя звездой точно не назову", — сказал Эрик.

Бикфалви начинал свою футбольную карьеру в родной Румынии, впоследствии играл на Украине и в Китае. В 2016 году он стал игроком "Томи", а затем перешёл в "Урал", за который выступает до сих пор. Бикфалви является самым результативным румынским футболистом в истории чемпионатов России по футболу.