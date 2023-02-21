Румынский полузащитник ФК "Урал" Эрик Бикфалви признался, что чувствует себя русским
Румынский полузащитник футбольного клуба "Урал" Эрик Бикфалви, играющий в клубе из Екатеринбурга с 2017 года, признался, что уже чувствует себя русским. Об этом он сказал в беседе со "Спорт-Экспрессом".
"Какие-то слова и выражения (русские. — Прим. Лайфа) выучил ещё на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским!" — отметил 35-летний Бикфалви.
Футболист добавил, что не чувствует себя звездой, а предпочитает оставаться командным игроком.
"Мне нравится оставаться командным игроком и не ставить себя выше остальных. Пускай судят болельщики, но сам себя звездой точно не назову", — сказал Эрик.
Бикфалви начинал свою футбольную карьеру в родной Румынии, впоследствии играл на Украине и в Китае. В 2016 году он стал игроком "Томи", а затем перешёл в "Урал", за который выступает до сих пор. Бикфалви является самым результативным румынским футболистом в истории чемпионатов России по футболу.
Ранее Лайф сообщал, что российский полузащитник футбольного клуба "Химки" Александр Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана. Не исключено, что он будет выступать за национальную сборную этой страны.
ТАСС / Михаил Терещенко