Дзюба назвал Кокорина "крашеным Месси" из-за шутки про возраст

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба жёстко ответил Александру Кокорину после его язвительного комментария в одной из социальных сетей. Российский игрок кипрского "Ариса" указал в комментариях на возраст Дзюбы и Игоря Смольникова.

"Вам на двоих с дедом (Игорем Смольниковым. — Прим. Лайфа) больше лет, чем этим шести ребятам", — пошутил Кокорин.

В свою очередь Дзюба назвал обидчика "крашеным Месси" и порассуждал о его "пьяных" голах.

"Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься", — ответил нападающий.