Дзюба назвал Кокорина "крашеным Месси" из-за шутки про возраст
Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба жёстко ответил Александру Кокорину после его язвительного комментария в одной из социальных сетей. Российский игрок кипрского "Ариса" указал в комментариях на возраст Дзюбы и Игоря Смольникова.
"Вам на двоих с дедом (Игорем Смольниковым. — Прим. Лайфа) больше лет, чем этим шести ребятам", — пошутил Кокорин.
В свою очередь Дзюба назвал обидчика "крашеным Месси" и порассуждал о его "пьяных" голах.
"Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься", — ответил нападающий.
Напомним, в начале февраля Артём Дзюба и Игорь Смольников подписали контракт с "Локомотивом" до конца текущего сезона. Нападающий выразил благодарность руководству клуба за доверие и признался, что рад вернуться в команду.
ТАСС / Сергей Бобылев