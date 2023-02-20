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20 февраля, 14:52

Дзюба назвал Кокорина "крашеным Месси" из-за шутки про возраст

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба жёстко ответил Александру Кокорину после его язвительного комментария в одной из социальных сетей. Российский игрок кипрского "Ариса" указал в комментариях на возраст Дзюбы и Игоря Смольникова.

"Вам на двоих с дедом (Игорем Смольниковым. — Прим. Лайфа) больше лет, чем этим шести ребятам", — пошутил Кокорин.

В свою очередь Дзюба назвал обидчика "крашеным Месси" и порассуждал о его "пьяных" голах.

"Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься", ответил нападающий.

Дзюба прибыл в офис ФК "Локомотив" после медобследования

Дзюба прибыл в офис ФК "Локомотив" после медобследования

Напомним, в начале февраля Артём Дзюба и Игорь Смольников подписали контракт с "Локомотивом" до конца текущего сезона. Нападающий выразил благодарность руководству клуба за доверие и признался, что рад вернуться в команду.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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