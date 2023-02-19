Полузащитник "Химок" Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана

Российский полузащитник футбольного клуба "Химки" Александр Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана. Об этом сообщил главный тренер сборной страны по футболу Магомед Адиев.

"Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас всё стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Тренер добавил, что готовится к предстоящим играм с теми футболистами, которые есть в составе сборной. Адиев сообщил, что не разговаривал с Зуевым лично, но от его представителей известно, что футболист заинтересован.

Александр Зуев родился в Казахстане. Выступал за молодёжную команду "Тобол" с 2003 по 2005 год. В этом сезоне сыграл 16 матчей за подмосковные "Химки", но не отметился результативными действиями.