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22 февраля, 11:16

ФК "Оренбург" отказался требовать компенсацию от румынского клуба за отмену товарищеского матча

Футбольный клуб "Оренбург" не станет требовать компенсации у румынского ФК "Униря Деж", отказавшегося играть товарищеский матч с российской командой. Об этом заявил президент "Оренбурга" Василий Еремякин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Мы не понесли никакого имущественного и финансового ущерба. Организатор сборов нам эту затратную часть не включил. Поэтому мы приняли решение не предпринимать никаких действий. Компенсации требовать мы не будем", — сказал Еремякин.

"Оренбург" должен был сыграть против румынского клуба 6 февраля в турецком Белеке.

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"Униря Деж" — это не первый зарубежный клуб, который отказывается от матчей с российскими командами. Так, в начале февраля румынский "Оцелул" отменил игру с красноярским "Енисеем" после звонка из местной федерации футбола. Главный тренер сибиряков Алексей Ивахов отметил тогда, что "маразм добрался до спорта".

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Vk / ФК "Оренбург"

Никита Никонов
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