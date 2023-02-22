ФК "Оренбург" отказался требовать компенсацию от румынского клуба за отмену товарищеского матча

Футбольный клуб "Оренбург" не станет требовать компенсации у румынского ФК "Униря Деж", отказавшегося играть товарищеский матч с российской командой. Об этом заявил президент "Оренбурга" Василий Еремякин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Мы не понесли никакого имущественного и финансового ущерба. Организатор сборов нам эту затратную часть не включил. Поэтому мы приняли решение не предпринимать никаких действий. Компенсации требовать мы не будем", — сказал Еремякин.

"Оренбург" должен был сыграть против румынского клуба 6 февраля в турецком Белеке.