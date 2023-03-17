Головин пообещал работать на максимуме в матчах за сборную России
Полузащитник "Монако" Головин обрадовался вызову в сборную России
Полузащитник "Монако" Александр Головин. Фото © ТАСС / Zuma / Panoramic
Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что рад вызову в сборную России. Он признался, что давно не видел партнёров по команде, и пообещал "работать на максимуме" в матчах за национальную сборную.
"Всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнёров по команде, будет возможность со всеми пообщаться. Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России — это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать всё, что от нас зависит", — рассказал он газете "Спорт-Экспресс".
Помимо Александра Головина в сборную попал полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. Всего в списке восемь игроков "Спартака", пять — "Ростова", по три — "Динамо" и "Локомотива", по два — из "Краснодара" и "Зенита". Ещё по одному игроку пришлют "Урал", ЦСКА, "Сочи" и "Крылья Советов".