Головин пообещал работать на максимуме в матчах за сборную России

Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что рад вызову в сборную России. Он признался, что давно не видел партнёров по команде, и пообещал "работать на максимуме" в матчах за национальную сборную.

"Всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнёров по команде, будет возможность со всеми пообщаться. Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России — это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать всё, что от нас зависит", — рассказал он газете "Спорт-Экспресс".