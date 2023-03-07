Федун назвал Иран и Ирак несильными соперниками для сборной России по футболу

Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" оценил возможных соперников сборной России по футболу по ближайшим товарищеским матчам. Ожидается, что ими станут сборные Ирана и Ирака.

"Могу пожелать успехов ребятам. К сожалению, у нас сейчас нет сильных соперников, но национальная сборная — символ страны", — заявил Федун.