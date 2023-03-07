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7 марта, 13:02

Федун назвал Иран и Ирак несильными соперниками для сборной России по футболу

Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" оценил возможных соперников сборной России по футболу по ближайшим товарищеским матчам. Ожидается, что ими станут сборные Ирана и Ирака.

"Могу пожелать успехов ребятам. К сожалению, у нас сейчас нет сильных соперников, но национальная сборная — символ страны", — заявил Федун.

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с Ираком

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с Ираком

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. В список вошёл 41 игрок, в том числе Александр Головин из французского "Монако" и Алексей Миранчук из "Торино", которые в последний раз вызывались в сборную в ноябре 2021 года.

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ТАСС / Олег Бухарев

Артур Белкин
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