Федун назвал Иран и Ирак несильными соперниками для сборной России по футболу
Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" оценил возможных соперников сборной России по футболу по ближайшим товарищеским матчам. Ожидается, что ими станут сборные Ирана и Ирака.
"Могу пожелать успехов ребятам. К сожалению, у нас сейчас нет сильных соперников, но национальная сборная — символ страны", — заявил Федун.
Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. В список вошёл 41 игрок, в том числе Александр Головин из французского "Монако" и Алексей Миранчук из "Торино", которые в последний раз вызывались в сборную в ноябре 2021 года.
ТАСС / Олег Бухарев