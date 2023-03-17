Сразу восемь футболистов "Спартака" вызвали в сборную России

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Торино" Алексей Миранчук и его коллега из французского "Монако" Александр Головин вошли в окончательный состав сборной России по футболу на мартовский сбор. До этого они вызывались в сборную в ноябре 2021 года.

Как говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС), в окончательном списке значатся 29 игроков, среди которых три дебютанта — вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев. Таким образом, в сборную вызвали восемь игроков "Спартака", пять представителей "Ростова", по три игрока "Динамо" и "Локомотива", по два — из "Краснодара" и "Зенита", по одному футболисту делегируют "Урал", ЦСКА, "Сочи" и "Крылья Советов". Учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартует в воскресенье, 19 марта, в Новогорске и завершится 28 числа.