РФС подтвердил, что матч Россия – Ирак планируют провести в Петербурге
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о возможности проведения товарищеского матча Россия – Ирак в Санкт-Петербурге 26 марта. Об этом сообщили в службе коммуникаций организации.
"Предварительные договорённости по матчу достигнуты, игра планируется 26 марта в Санкт-Петербурге. Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого времени года, чтобы их могло прийти как можно больше. Поэтому предложили иракской стороне провести матч на стадионе на Крестовском острове в воскресенье", — говорится в тексте релиза.
Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. По некоторым данным, первым соперником подопечных Валерия Карпина станет команда Ирана, которая примет нашу сборную в Тегеране. Дата матча уточняется. А вот по поводу игры со сборной Ирака СМИ ранее писали, что она может состояться в Сочи, однако позже местом встречи был назвал Петербург.
РФС / Михаил Шапаев