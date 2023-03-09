РФС подтвердил, что матч Россия – Ирак планируют провести в Петербурге

"Предварительные договорённости по матчу достигнуты, игра планируется 26 марта в Санкт-Петербурге. Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого времени года, чтобы их могло прийти как можно больше. Поэтому предложили иракской стороне провести матч на стадионе на Крестовском острове в воскресенье", — говорится в тексте релиза.