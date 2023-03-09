Матч Россия – Ирак пройдёт в Санкт-Петербурге
"Спорт-Экспресс": Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт в Петербурге 26 марта
Товарищеский матч сборных России и Ирака по футболу пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге, сообщает "Спорт-Экспресс".
Ориентировочно матч начнётся в 18 или 19 часов по московскому времени. Изначально же предполагалось, что встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.
Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. В список вошёл 41 игрок, в том числе Александр Головин из французского "Монако" и Алексей Миранчук из "Торино", которые в последний раз вызывались в сборную в ноябре 2021 года. По предварительным данным, в ближайшее время команда Валерия Карпина проведёт две встречи: на выезде против Ирана и дома со сборной Ирака.
РФС / Михаил Шапаев