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9 марта, 08:09

Матч Россия – Ирак пройдёт в Санкт-Петербурге

"Спорт-Экспресс": Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт в Петербурге 26 марта

Товарищеский матч сборных России и Ирака по футболу пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ориентировочно матч начнётся в 18 или 19 часов по московскому времени. Изначально же предполагалось, что встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.

Федун назвал Иран и Ирак несильными соперниками для сборной России по футболу

Федун назвал Иран и Ирак несильными соперниками для сборной России по футболу

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. В список вошёл 41 игрок, в том числе Александр Головин из французского "Монако" и Алексей Миранчук из "Торино", которые в последний раз вызывались в сборную в ноябре 2021 года. По предварительным данным, в ближайшее время команда Валерия Карпина проведёт две встречи: на выезде против Ирана и дома со сборной Ирака.

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РФС / Михаил Шапаев

Артур Белкин
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