Сборная России по футболу летом 2023 года может сыграть в новом чемпионате

Сборная России в июне 2023 года примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), сообщил "Матч ТВ" пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

"Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдёт с 9 по 21 июня этого года", — отметил Салиев.

В ассоциацию входят сборные Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана. Кроме того, организаторы пригласили к участию ещё одну азиатскую национальную команду.