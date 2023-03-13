Сборная России по футболу летом 2023 года может сыграть в новом чемпионате
"Матч ТВ": Сборная России сыграет в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии
Сборная России в июне 2023 года примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), сообщил "Матч ТВ" пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
"Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдёт с 9 по 21 июня этого года", — отметил Салиев.
В ассоциацию входят сборные Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана. Кроме того, организаторы пригласили к участию ещё одну азиатскую национальную команду.
Ранее же Лайф сообщал, что в ближайшее время сборная России проведёт два товарищеских матча. По неподтверждённой информации, первая встреча состоится 23 марта в Тегеране, соперником станет команда Ирана. Вторая встреча ожидается 26 марта, где команда Валерия Карпина встретится со сборной Ирака. Матч должен пройти в Санкт-Петербурге.
РФС / Михаил Шапаев