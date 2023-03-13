"Странные формулировки": Дзюба рассказал, как отреагировал на непопадание в заявку сборной России

"Я очень спокойно к этому отнёсся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся", — заметил Дзюба.