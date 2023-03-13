"Странные формулировки": Дзюба рассказал, как отреагировал на непопадание в заявку сборной России
Дзюба признался, что спокойно отнёсся к непопаданию в заявку сборной России
Обложка © ФК "Локомотив"
Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба в беседе с "Матч ТВ" прокомментировал своё непопадание в расширенный состав сборной России по футболу и отметил, что не обиделся из-за такого решения тренерского штаба.
"Я очень спокойно к этому отнёсся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся", — заметил Дзюба.
Форвард также заметил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде и надеется, что сможет ещё сыграть за сборную России.
Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. По некоторым данным, первым соперником подопечных Валерия Карпина станет команда Ирана, которая примет нашу сборную в Тегеране. Дата матча уточняется. Второй матч планируется 26 марта в Санкт-Петербурге, где российская команда сыграет с Ираком.