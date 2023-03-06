Дзюба — о возвращении на поле: Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом

Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба прокомментировал хет-трик в ворота "Ростова" в 18-м туре Российской премьер-лиги. По словам форварда, он испытал непередаваемые ощущения.

"Счастлив, что наконец-то играю, получаю огромное удовольствие от всего происходящего. Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые", — сказал он в эфире программы "На футболе" на Первом канале.