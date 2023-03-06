Дзюба — о возвращении на поле: Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом
Дзюба заявил, что после хет-трика в ворота "Ростова" почувствовал себя полубогом
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба прокомментировал хет-трик в ворота "Ростова" в 18-м туре Российской премьер-лиги. По словам форварда, он испытал непередаваемые ощущения.
"Счастлив, что наконец-то играю, получаю огромное удовольствие от всего происходящего. Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые", — сказал он в эфире программы "На футболе" на Первом канале.
Говоря о трёх голах в ворота "Ростова", он заявил, что рад помочь команде и главному тренеру Михаилу Галактионову. Дзюба признался, что хотел оправдать его ожидания, так как "задолжал команде ещё с кубка".
Напомним, в начале февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом". Уже 22 февраля форвард сыграл первый матч в составе нового клуба со "Спартаком". Игру Дзюбы в итоге оценили — нападающий был признан лучшим игроком, хоть ему и не удалось забить: встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно‑белых. Зато уже 4 марта хет-трик Дзюбы принёс "Локомотиву" победу в матче против "Ростова".