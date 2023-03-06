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5 марта, 21:23

Газзаев назвал главную задачу Дзюбы, и это не возвращение в сборную России

Бывший футбольный тренер Валерий Газзаев прокомментировал хет-трик форварда "Локомотива" Артёма Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против "Ростова" (3:1). Специалист считает, что нападающий поможет железнодорожникам в непростой турнирной ситуации: прошедшие первые матчи игрока уже убедили в этом.

"Этим хет-триком Дзюба подтвердил мастерство. Заслужил ли Артём вызов в сборную России? Этот вопрос нужно задавать тренеру национальной команды. Сейчас и сам Дзюба не ставит такой задачи. Для него сейчас важнее помочь "Локомотиву", — сказал Газзаев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Дзюба заявил, что не думает о возвращении в сборную России по футболу

Дзюба заявил, что не думает о возвращении в сборную России по футболу

Бывший наставник сборной России уверен, что задача национальной команды — просмотреть много перспективных игроков, и в этом он поддерживает тренерский штаб.

Напомним, в начале февраля Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом". В первой игре за клуб в РПЛ Дзюба забил три мяча и помог команде прервать безвыигрышную серию из четырёх матчей. Москвичи, набрав 16 очков, поднялись на 13-е место в турнирной таблице.

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t.me / ФК "Локомотив" Москва

Иван Косицын
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