Валерия Меладзе проверяют на возможное финансирование украинской армии

Полицейские проверяют певца Валерия Меладзе на возможное финансирование украинской армии. По данным kp.ru, обращение по этому поводу в Следственный комитет ещё 3 января направил журналист Антон Коробков-Землянский.

Ответ Коробкову-Землянскому из ГУ МВД РФ по Москве. Фото © LIFE

"Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии? Надеюсь, Следственный комитет РФ даст нам ответ на этот вопрос", — считает Коробков-Землянский.

В обращении к СК он указал, что Меладзе осуждал спецоперацию на Украине. 28 февраля общественный деятель сообщил в телеграм-канале, что обращение было передано в ГУ МВД РФ по Москве, теперь полицейские приступили к проверке.

В беседе с Лайфом Коробков-Землянский подтвердил, что с его заявлением уже ознакомились. В ведомстве отметили, что дальнейшее рассмотрение обращения регламентируется нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ или Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Тот факт, что его родной брат — продюсер Константин Меладзе — имеет гражданство Украины, а жена последнего, Вера Галушка, известная как певица Вера Брежнева, активно высказывалась в поддержку ВСУ, а также действия самого Валерия, когда в январе 2023 года во время своего выступления в Дубае он открыто ответил на нацистский клич, наталкивают на определённые выводы", — отметил Коробков-Землянский.

По его словам, Валерий Меладзе год назад объявил о завершении музыкальной карьеры, но продолжал выступать на заказных мероприятиях и корпоративах. Не исключено, что часть заработка певец может отправлять на финансирование украинского режима, чтобы обеспечить себе алиби и защиту от включения в западные санкционные списки, подчеркнул журналист.