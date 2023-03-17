Песни Пугачёвой, Меладзе и Ротару попали в список запрещённых на российском радио
Музыкальный критик Кармунин опубликовал список запрещённых на российском радио песен
Музыкальный критик Олег Кармунин опубликовал в телеграм-канале "Русский шаффл" список запрещённых песен на одной из российских радиостанций. Лидерами по "забаненным" стали исполнители Алла Пугачёва, Валерий Меладзе и София Ротару.
Кроме того, в списке есть треки Светланы Лободы, Веры Брежневой, "ВИА Гры", Потапа и Насти Каменских, Макса Барских, Наргиз, Верки Сердючки и других исполнителей. Есть и неожиданные имена, например Леонид Агутин с кавером "Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя привозил" и Наташа Королёва с композицией "Киевский мальчишка".
"И ещё — отдельной строкой — нельзя ставить песню "Комбинации" со словами "Американ бой, уеду с тобой. Москва, прощай!" Это трогательно", — заключил Кармунин, не указав, о какой радиостанции идёт речь.
Ранее в Госдуме призвали объявить бойкот особняку Брежневой и дворцу Пугачёвой. Депутат Дмитрий Гусев призвал не покупать недвижимость уехавших звёзд, превратив их дворцы в "памятники предательству".
LIFE / Александр Арутюнов