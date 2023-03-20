"Кто сказал, что лишние": Семенович прибавила семь килограммов и показала фото в купальнике
Семенович признала, что набрала "лишние семь килограммов"
Набравшая семь кило Анна Семенович. Фото © ann_semenovich
Российская певица, экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович заявила, что набрала семь килограммов веса. Она опубликовала в соцсетях фото с отдыха на Мальдивах. Знаменитость позирует в купальнике.
"Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов, хотя кто сказал, что лишние?" — обратилась к подписчикам Семенович.
Певица заверила, что больше не стесняется своей фигуры и занимается спортом только при особом настроении, ведь она не готова жертвовать чем-либо ради красивых форм.
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