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20 марта, 10:59

Деми Мур показала трогательное видео с празднования 68-летия неизлечимо больного Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур с дочерьми поздравила бывшего супруга Брюса Уиллиса с днём рождения. Накануне, 19 марта, звезде "Крепкого орешка" исполнилось 68 лет.

Семья Брюса Уиллиса поздравляет актёра с днём рождения. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / demimoore

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что Мур и три дочери трогательно поздравляют именинника. При этом в ролике также присутствует нынешняя избранница Уиллиса — 44-летняя фотомодель и актриса Эмма Хеминг, а также их наследники. Все присутствующие, включая виновника торжества, исполнили традиционную песню Happy Birthday. Судя по всему, Уиллис был в замечательном настроении, он спел несколько строчек, а также задул свечи на праздничном торте и много жестикулировал. Правда, в какой-то момент именитый актёр споткнулся, возможно, просто из-за потери равновесия. Всё семейство, впрочем, как и Брюс, отнеслось к этому с юмором.

"С днём рождения, Брюс Уиллис! Так рада, что мы смогли отпраздновать с тобой сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и тёплые пожелания — мы все их чувствуем", — подписала Мур поздравительный пост.

Болезнь Брюса Уиллиса назвали билетом в один конец

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Напомним, в середине февраля Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Родственники знаменитого актёра сообщили, что на сегодняшний день не существует методов лечения этого недуга, но они надеются, что в ближайшее время ситуация изменится.

Обложка ©

Кадр из видео Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / demimoore

Наталья Исакова
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