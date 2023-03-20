Деми Мур показала трогательное видео с празднования 68-летия неизлечимо больного Брюса Уиллиса

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что Мур и три дочери трогательно поздравляют именинника. При этом в ролике также присутствует нынешняя избранница Уиллиса — 44-летняя фотомодель и актриса Эмма Хеминг, а также их наследники. Все присутствующие, включая виновника торжества, исполнили традиционную песню Happy Birthday. Судя по всему, Уиллис был в замечательном настроении, он спел несколько строчек, а также задул свечи на праздничном торте и много жестикулировал. Правда, в какой-то момент именитый актёр споткнулся, возможно, просто из-за потери равновесия. Всё семейство, впрочем, как и Брюс, отнеслось к этому с юмором.