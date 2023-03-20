Деми Мур показала трогательное видео с празднования 68-летия неизлечимо больного Брюса Уиллиса
Американская актриса Деми Мур с дочерьми поздравила бывшего супруга Брюса Уиллиса с днём рождения. Накануне, 19 марта, звезде "Крепкого орешка" исполнилось 68 лет.
Семья Брюса Уиллиса поздравляет актёра с днём рождения. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / demimoore
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что Мур и три дочери трогательно поздравляют именинника. При этом в ролике также присутствует нынешняя избранница Уиллиса — 44-летняя фотомодель и актриса Эмма Хеминг, а также их наследники. Все присутствующие, включая виновника торжества, исполнили традиционную песню Happy Birthday. Судя по всему, Уиллис был в замечательном настроении, он спел несколько строчек, а также задул свечи на праздничном торте и много жестикулировал. Правда, в какой-то момент именитый актёр споткнулся, возможно, просто из-за потери равновесия. Всё семейство, впрочем, как и Брюс, отнеслось к этому с юмором.
"С днём рождения, Брюс Уиллис! Так рада, что мы смогли отпраздновать с тобой сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и тёплые пожелания — мы все их чувствуем", — подписала Мур поздравительный пост.
Напомним, в середине февраля Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Родственники знаменитого актёра сообщили, что на сегодняшний день не существует методов лечения этого недуга, но они надеются, что в ближайшее время ситуация изменится.
Кадр из видео Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / demimoore