Лидер рок-группы "СерьГа" Сергей Галанин заявил, что поддержал специальную военную операцию, так как это вопрос выживания для России.

"Я стал взвешивать и вспоминать всю историю. Нацизм зародился когда-то в Европе, этого не надо забывать. Не надо забывать про Хиросиму и Нагасаки. Хватит верить в цивилизованный мир. Люди делают свои бабки. Я им не завидую. Нам важно в эту воронку не заплыть. Сейчас тотальная русофобия", — отметил артист в эфире ютуб-канала "Эмпатия Манучи".

Также Галанин рассказал о своих выступлениях в зоне спецоперации. Один раз музыкант побывал в Донецке, где выступил перед сотрудниками МЧС. Также он дал камерные концерты в четырёх госпиталях Вишневского и один раз выступил в формате квартирника. По словам Галанина, общение с военнослужащими сейчас важно.

"В нас много трусости, страха, непонимания и обид. Смотришь на них и понимаешь, как это глупо и недостойно мужчины и русской души. Там есть совсем молодые, которые годятся мне во внуки. Многие без рук, без ног. Мне важно с ними встретиться, сказать, что мы по одну сторону баррикад. Поклониться им", — заключил лидер группы "СерьГа".