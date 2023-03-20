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20 марта, 10:39

"Сейчас тотальная русофобия": Музыкант Сергей Галанин объяснил, почему поддержал СВО

Лидер рок-группы "СерьГа" Сергей Галанин назвал СВО вопросом выживания для России

<p>Сергей Галанин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин</p>

Сергей Галанин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Лидер рок-группы "СерьГа" Сергей Галанин заявил, что поддержал специальную военную операцию, так как это вопрос выживания для России.

"Я стал взвешивать и вспоминать всю историю. Нацизм зародился когда-то в Европе, этого не надо забывать. Не надо забывать про Хиросиму и Нагасаки. Хватит верить в цивилизованный мир. Люди делают свои бабки. Я им не завидую. Нам важно в эту воронку не заплыть. Сейчас тотальная русофобия", — отметил артист в эфире ютуб-канала "Эмпатия Манучи".

Также Галанин рассказал о своих выступлениях в зоне спецоперации. Один раз музыкант побывал в Донецке, где выступил перед сотрудниками МЧС. Также он дал камерные концерты в четырёх госпиталях Вишневского и один раз выступил в формате квартирника. По словам Галанина, общение с военнослужащими сейчас важно.

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"В нас много трусости, страха, непонимания и обид. Смотришь на них и понимаешь, как это глупо и недостойно мужчины и русской души. Там есть совсем молодые, которые годятся мне во внуки. Многие без рук, без ног. Мне важно с ними встретиться, сказать, что мы по одну сторону баррикад. Поклониться им", — заключил лидер группы "СерьГа".

Ранее группа "СерьГа" и гражданские журналисты из проекта "Один день: Новые герои" выпустили клип на песню о героизме защитников Донбасса. Композиция стала неофициальным гимном ополченцев и посвящена всем мирным жителям и бойцам Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья.

Никита Никонов
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