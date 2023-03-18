Денис Майданов продолжит выступать в зоне СВО, несмотря на приговор на Украине
Денис Майданов. Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что планирует и дальше выступать с концертами в зоне специальной военной операции, несмотря на приговор, который против него вынесли на Украине.
"Я обязательно буду приезжать. Концерты будут проходить по-разному. Где-то это на КамАЗе, где-то — в окопе, где-то — на площади, где-то — в ДК. Везде, где есть возможность радовать людей, поддержать наших бойцов, буду продолжать делать свою работу", — приводит ТАСС слова артиста, который сегодня выступает в Крыму в честь годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Майданов отметил, что в нынешнее время обязательно нужно сочинять новые песни, придумывать театральные постановки и создавать другие произведения искусства. А то, что за них "прилетают" санкции других государств, ещё раз подчёркивает верность наших решений, подчеркнул он.
Певец рассказал о множестве приветов, которые получает с линии фронта, а также добавил, что продолжает общаться с военнослужащими в госпиталях. По его словам, в ходе визитов они обсуждают причины и следствия спецоперации, исторические отсылки.
"Потрясает, когда ты приходишь в госпиталь к ребятам, нет никаких сомнений в том, за что они воюют. Они точно понимают, что они делают. Даже не долечившись, подрываются и говорят: "Я опять хочу вернуться в свою часть, к своим ребятам, на передовую", — добавил он.
Напомним, ещё в декабре прошлого года Служба безопасности Украины заочно приговорила российского артиста и депутата Госдумы РФ Дениса Майданова к 15 годам лишения свободы на Украине за "посягательство на территориальную целостность" страны. Комментируя новость, певец назвал это решение истерикой и ненавистью врагов.