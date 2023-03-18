Денис Майданов продолжит выступать в зоне СВО, несмотря на приговор на Украине

Российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что планирует и дальше выступать с концертами в зоне специальной военной операции, несмотря на приговор, который против него вынесли на Украине.

"Я обязательно буду приезжать. Концерты будут проходить по-разному. Где-то это на КамАЗе, где-то — в окопе, где-то — на площади, где-то — в ДК. Везде, где есть возможность радовать людей, поддержать наших бойцов, буду продолжать делать свою работу", — приводит ТАСС слова артиста, который сегодня выступает в Крыму в честь годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Майданов отметил, что в нынешнее время обязательно нужно сочинять новые песни, придумывать театральные постановки и создавать другие произведения искусства. А то, что за них "прилетают" санкции других государств, ещё раз подчёркивает верность наших решений, подчеркнул он.

Певец рассказал о множестве приветов, которые получает с линии фронта, а также добавил, что продолжает общаться с военнослужащими в госпиталях. По его словам, в ходе визитов они обсуждают причины и следствия спецоперации, исторические отсылки.