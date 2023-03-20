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20 марта, 14:14

Жуткое предзнаменование смерти лидера группы Cream Soda нашли в строчках его песни

Строчки песни группы Cream Soda Volga предрекли гибель основателя группы Дмитрия Свиргунова

<p>Дмитрий Свиргунов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimanova</p>

Дмитрий Свиргунов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimanova

В строчках песни группы Cream Soda найдено предзнаменование смерти основателя музыкального коллектива Дмитрия Свиргунова. Ранее водолазы, предположительно, обнаружили тело артиста в Волге.

"В плену весенних губ я утону. С тобой иду ко дну", — приводит телеканал "360" слова из песни под названием Volga.

Что за группа Cream Soda, чей основатель Дима Нова утонул в Волге

Что за группа Cream Soda, чей основатель Дима Нова утонул в Волге

Напомним, сегодня стало известно, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Позже тело музыканта нашли и опознали. Его 25-летний брат Роман и их друг — 29-летний Георгий Киселёв — сейчас числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать, но он скончался.

Никита Никонов
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