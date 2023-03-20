Жуткое предзнаменование смерти лидера группы Cream Soda нашли в строчках его песни

"В плену весенних губ я утону. С тобой иду ко дну", — приводит телеканал "360" слова из песни под названием Volga.

Напомним, сегодня стало известно, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Позже тело музыканта нашли и опознали. Его 25-летний брат Роман и их друг — 29-летний Георгий Киселёв — сейчас числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать, но он скончался.