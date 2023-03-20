Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день гибели основателя группы
Анна Романовская и Дмитрий Свиргунов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / creamsodaofficial
Экс-вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская в день смерти её основателя Дмитрия Свиргунова, который утонул в Волге, сняла пророческий клип. Об этом артистка рассказала в соцсетях.
По словам девушки, это была съёмка под водой. По сценарию она должна была тонуть.
"Несколько раз я захлёбывалась и выходила, чтобы слить воду из лёгких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лёд на реке. Там, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы ходили вместе не раз. Моё тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера? Просто я понарошку", — написала Романовская в "Телеграме".
Как сообщал Лайф, основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Позже тело музыканта нашли и опознали. Его 25-летний брат Роман и их друг — 29-летний Георгий Киселёв — сейчас числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать из воды, но он скончался.