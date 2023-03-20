Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день гибели основателя группы

"Несколько раз я захлёбывалась и выходила, чтобы слить воду из лёгких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лёд на реке. Там, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы ходили вместе не раз. Моё тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера? Просто я понарошку", — написала Романовская в "Телеграме".