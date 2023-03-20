Отец провалившегося под лёд основателя Cream Soda Свиргунова не может поверить в смерть сына
Андрей Свиргунов — отец основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, который вместе с друзьями провалился под лёд в Ярославской области в ночь на 20 марта, — не верит в смерть сына. В беседе с kp.ru мужчина подчеркнул, что музыкант не увлекался экстремальными развлечениями.
"Мы, конечно, не знали, что они (Дмитрий и его брат Роман. — Прим. Лайфа) собираются переходить реку. Не было такой традиции у них. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже", — отметил он.
Мужчина отметил, что кроме Романа и Дмитрия у него есть ещё один сын — Денис, который учится в школе. По одной из версий, компания активно танцевала на льду, из-за чего тот не выдержал. Что именно произошло той ночью, будут выяснять правоохранители. Между тем Андрей Свиргунов молится за детей и надеется, что всё обойдётся.
Как сообщал Лайф, основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Он вместе с друзьями отмечал день рождения. Позже тело музыканта нашли и опознали. Его 25-летний брат Роман и их друг — 29-летний Георгий Киселёв — сейчас числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать из воды, но он скончался. Жуткое предзнаменование смерти лидера группы Cream Soda нашли в строчках его песни. А экс-солистка коллектива сняла пророческий клип в день трагедии.
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