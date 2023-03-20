Отец провалившегося под лёд основателя Cream Soda Свиргунова не может поверить в смерть сына

Андрей Свиргунов — отец основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, который вместе с друзьями провалился под лёд в Ярославской области в ночь на 20 марта, — не верит в смерть сына. В беседе с kp.ru мужчина подчеркнул, что музыкант не увлекался экстремальными развлечениями.

"Мы, конечно, не знали, что они (Дмитрий и его брат Роман. — Прим. Лайфа) собираются переходить реку. Не было такой традиции у них. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже", — отметил он.