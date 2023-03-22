Путина удивило отсутствие хореографа Полунина на церемонии в Кремле

Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление из-за отсутствия артиста балета, хореографа Сергея Полунина на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и премий для молодых деятелей культуры за 2022 год.

"Ещё один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу. Отмечу, что он сам активно поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению", — сказал российский лидер.