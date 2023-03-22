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22 марта, 12:47

Путина удивило отсутствие хореографа Полунина на церемонии в Кремле

Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление из-за отсутствия артиста балета, хореографа Сергея Полунина на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и премий для молодых деятелей культуры за 2022 год.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на отсутствие артиста балета Сергея Полунина на церемонии награждения. Видео © LIFE

"Ещё один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу. Отмечу, что он сам активно поддерживает юных танцоров, находит таланты и помогает их становлению", сказал российский лидер.

Путин напомнил, что Полунин занимается поддержкой детей и на посту главы Академии хореографии в Севастополе, и в рамках деятельности своего благотворительного фонда.

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Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении премий для молодых деятелей культуры 2022 года, среди них и артист балета Сергей Полунин (за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства). А сегодня прошла церемония награждения в Кремле.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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