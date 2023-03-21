Артист балета Полунин стал лауреатом президентской премии

Лауреатами премии президента России Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год стали артист балета Сергей Полунин, режиссёр Айдар Заббаров и скульптор Екатерина Пильникова. На официальном интернет-портале правовой информации появился соответствующий указ лидера РФ.

Согласно документу, Сергей Полунин получил премию за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства. А Екатерину Пильникову наградили за скульптуры, посвящённые представителям русского искусства.

Заббаров же награждён президентом за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Известно, что данные премии вручаются с 2011 года. Кандидатов предлагает Совет при президенте по культуре и искусству.