Артист балета Полунин стал лауреатом президентской премии
Артист Полунин получил премию президента РФ для молодых деятелей культуры
Сергей Полунин. Обложка © Flickr / Ninara
Лауреатами премии президента России Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год стали артист балета Сергей Полунин, режиссёр Айдар Заббаров и скульптор Екатерина Пильникова. На официальном интернет-портале правовой информации появился соответствующий указ лидера РФ.
Согласно документу, Сергей Полунин получил премию за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства. А Екатерину Пильникову наградили за скульптуры, посвящённые представителям русского искусства.
Заббаров же награждён президентом за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Известно, что данные премии вручаются с 2011 года. Кандидатов предлагает Совет при президенте по культуре и искусству.
Ранее Лайф сообщал о том, что одним из победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив стал публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.