Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 08:12

Артист балета Полунин стал лауреатом президентской премии

Артист Полунин получил премию президента РФ для молодых деятелей культуры

<p>Сергей Полунин. Обложка © <a href="https://www.flickr.com/photos/ninara/48929095631/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / Ninara</a></p>

Сергей Полунин. Обложка © Flickr / Ninara

Лауреатами премии президента России Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год стали артист балета Сергей Полунин, режиссёр Айдар Заббаров и скульптор Екатерина Пильникова. На официальном интернет-портале правовой информации появился соответствующий указ лидера РФ.

Согласно документу, Сергей Полунин получил премию за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства. А Екатерину Пильникову наградили за скульптуры, посвящённые представителям русского искусства.

Заббаров же награждён президентом за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Известно, что данные премии вручаются с 2011 года. Кандидатов предлагает Совет при президенте по культуре и искусству.

Полунин раскрыл мистическую тайну татуировок

Полунин раскрыл мистическую тайну татуировок

Ранее Лайф сообщал о том, что одним из победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив стал публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

Илья Суриков
  • Новости
  • Общество
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров