Полунин раскрыл мистическую тайну татуировок

Татуировки, которые набил российский артист балета Сергей Полунин, предсказывают некоторые вещи и события. В этом он сам признался в беседе с газетой "Аргументы и факты".

"Каким-то образом мои татуировки будто предсказывают определённые вещи и события. Изначально я не хотел делать татуировки, хотел делать шрамирование, потому что считал, что у мужчины должны быть шрамы, ведь мужчина — это воин. Меня вдохновляли греческие, римские воины. Однако теперь слева на лице у меня татуировка: тройка, сердце, голубь. Сделал её четыре года назад. Я тогда мечтал помирить Англию, Украину и Россию", — сказал он.

Полунин также уточнил, что сделал татуировку в области сердца с президентом России Владимиром Путиным, потому что в нём "изначально была заложена какая-то информация". Артиста всегда задевали негативные слова, сказанные в адрес нашего лидера. В день президентских выборов в РФ Полунин был в Лондоне, а там во всех газетах были "гадкие статьи". Увидев их, танцор и сделал тату. Он скрывал её шесть месяцев, а после того, как PR-агентство в Лондоне узнало о рисунке на теле, с артистом отказались работать.

Полунин признался, что однажды ему даже приснилось, что он защищал президента, сидевшего в зрительном зале. Кроме того, артист назвал Путина "ангелом, посланным свыше", самым сильным и "правильным лидером от Бога".

"Проходит время, и ты понимаешь, какие правильные решения им принимаются. В целом я поддерживаю ту стратегию, которую он выбрал", — добавил Полунин.