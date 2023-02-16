В песне "Доживём до рассвета" военнослужащий с позывным Сына рассказывает, что чувствуют бойцы в зоне СВО. "Лишь в голове мысль одна: доживём до рассвета", — поёт исполнитель. В комментариях пользователи отметили как текст песни, так и голос автора: "Красавчик, хороший голос и слова чёткие, берегите себя". "Молодец, боец! Так держать!" "Вот что нужно слушать! За душу берёт! Спасибо, солдат!"