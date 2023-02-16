Российский боец написал трогательную песню о спецоперации
Боец Софринской бригады написал песню о происходящем в зоне СВО
Боец Софринской бригады написал и спел песню о происходящем в зоне специальной военной операции. Телеканал "360" публикует клип на композицию.
Боец Софринской бригады написал песню о происходящем в зоне СВО. Видео © Телеканал "360"
В песне "Доживём до рассвета" военнослужащий с позывным Сына рассказывает, что чувствуют бойцы в зоне СВО. "Лишь в голове мысль одна: доживём до рассвета", — поёт исполнитель. В комментариях пользователи отметили как текст песни, так и голос автора: "Красавчик, хороший голос и слова чёткие, берегите себя". "Молодец, боец! Так держать!" "Вот что нужно слушать! За душу берёт! Спасибо, солдат!"
Ранее Лайф рассказывал, что участник шоу "Голос" Ив Набиев спел песню, которую мобилизованный написал об СВО. Автор посвятил её всем землякам, которые отправились выполнять свой долг. В композиции поётся о том, как боец покидает жену, детей и родной Урал, чтобы отправиться выполнять боевые задачи. Солдат наполнен боевым духом и уверен, что вернётся домой живым.
Vk.com / Минобороны России