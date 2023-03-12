Гоблин Пучков получил грант от Президентского фонда на сумму 19,2 миллиона рублей

Публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков стал одним из победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Ему выделили более 19,2 миллиона рублей на программу "Вечерний излучатель", следует из информации на официальном сайте фонда.

Планируется, что программа будет направлена на работу по защите российских культурных ценностей и "очищению от наносного негатива" национальной памяти и истории России.

"Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство", — сказано в сообщении.

Также гранты получили проекты с участием певца Shaman, пианиста Дениса Мацуева и дирижёра Теодора Курентзиса.