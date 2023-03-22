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22 марта, 09:47

Песков: Путин направит родным экс-главы ЦИК Чурова телеграмму с соболезнованиями

Президент России Владимир Путин выразит соболезнования родным и близким бывшего главы Центризбиркома РФ Владимира Чурова в телеграмме, которая будет направлена им в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Прискорбная новость о кончине Чурова, президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", — сказал Песков.

Напомним, о смерти Владимира Чурова стало известно сегодня утром. Бывшему главе ЦИК было 70 лет. Неделю назад он перенёс операцию на сердце после обширного инфаркта.

Экс-глава ЦИК Чуров перед смертью делился планами и собирался писать книгу

Экс-глава ЦИК Чуров перед смертью делился планами и собирался писать книгу

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ТАСС / Коротаев Артём

Александр Юнашев
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