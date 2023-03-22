Песков: Путин направит родным экс-главы ЦИК Чурова телеграмму с соболезнованиями

Президент России Владимир Путин выразит соболезнования родным и близким бывшего главы Центризбиркома РФ Владимира Чурова в телеграмме, которая будет направлена им в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Прискорбная новость о кончине Чурова, президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", — сказал Песков.