Песков: Путин направит родным экс-главы ЦИК Чурова телеграмму с соболезнованиями
Президент России Владимир Путин выразит соболезнования родным и близким бывшего главы Центризбиркома РФ Владимира Чурова в телеграмме, которая будет направлена им в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Прискорбная новость о кончине Чурова, президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким", — сказал Песков.
Напомним, о смерти Владимира Чурова стало известно сегодня утром. Бывшему главе ЦИК было 70 лет. Неделю назад он перенёс операцию на сердце после обширного инфаркта.
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ТАСС / Коротаев Артём