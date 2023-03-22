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22 марта, 08:42

Экс-глава ЦИК Чуров перед смертью делился планами и собирался писать книгу

Зампред ЦИК Ивлев — о смерти Владимира Чурова: Чувствовал себя бодро и собирался писать книгу

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров за несколько недель до смерти был бодр и делился с бывшими коллегами планами на будущее — хотел написать ещё одну книгу. Об этом Лайфу рассказал заместитель председателя ЦИК РФ Леонид Ивлев.

"Печальная новость, конечно. Несколько недель назад он перенёс обширный инфаркт, удалили тромбы, было шунтирование, лежал в больнице, в реанимации, но бодро себя чувствовал, я с ним регулярно разговаривал. Он делился своими планами, собирался ещё одну книгу написать. Но вот сегодня не стало", — отметил Ивлев.

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Напомним, на 71-м году жизни умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров. Около недели назад экс-чиновнику сделали операцию после обширного инфаркта. Чуров возглавлял ЦИК с 2007-го по 2016 год, после чего уступил пост Элле Памфиловой, а сам стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Ольга Годуненко
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