Умер Герой СССР, участник Сталинградской битвы Василий Решетников

В Москве на 104-м году жизни скончался бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Василий Решетников. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"К сожалению, сегодня от сердечной недостаточности в госпитале имени Мандрыка на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Василий Васильевич Решетников", — приводит слова Дерябина РИА "Новости".

Дата и место похорон Героя СССР пока не известны.

Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (Днепропетровск) в семье потомственных художников и иконописцев. Его дядя, Фёдор Решетников, — знаменитый художник, автор картин "Прибыл на каникулы", "Опять двойка". В 1938 году Василий Решетников окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу имени Пролетариата Донбасса (ныне Луганское высшее военное авиационное училище штурманов). Участник Великой Отечественной войны. Звания Героя Советского Союза удостоен 27 июля 1943 года. Являлся старейшим по возрасту и по дате награждения из ныне живущих ветеранов ВОВ, которому было присвоено звание Героя СССР.

В 1965 году Василий Васильевич получил звание заслуженного военного лётчика СССР, с 1969 по 1980 год занимал должность командующего Дальней авиацией страны, а с 1980 по 1986 год — заместителя главкома ВВС СССР.