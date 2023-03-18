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18 марта, 07:06

Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

<p>Последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

На 95-м году жизни скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала его дочь Ольга Чернавина.

"Да, Владимир Николаевич скончался сегодня ночью в полвторого. Он скончался в госпитале в Сокольниках", — сказала она.

Чернавин прославился как советский военачальник. В 1981 году он получил звание Героя Советского Союза, а в 1983-м — адмирала флота. В период с 1985 по 1992 год он занимал пост заместителя министра обороны СССР. Удостоен множества наград и медалей.

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Оксана Попова
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