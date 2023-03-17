В ЛНР умер глава отделения "Боевого братства" Сергей Грачёв

Командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения "Боевого братства" полковник Сергей Грачёв скончался после продолжительной болезни. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Не стало Сергея Грачёва — это великая утрата для Луганской Народной Республики, поскольку это одна из ключевых фигур в становлении и развитии ЛНР. Благодаря его стараниям, умениям, знаниям у нас появилась возможность в том числе провести референдум в 2014 году и стать независимыми от Украины", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Марочко, полковник с 2014-го активно принимал участие во многих значимых сражениях: например, в боях за аэропорт Луганска и в Дебальцевской операции. Часто Грачёв получал ранения. Прощание с ним пройдёт 18 марта.