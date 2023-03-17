ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 марта 2023, 23:09
5878

В ЛНР умер глава отделения "Боевого братства" Сергей Грачёв

Марочко сообщил о смерти командира ЛНР Грачёва после тяжёлой болезни

Сергей Грачёв. Обложка © Луганский Информационный Центр

Сергей Грачёв. Обложка © Луганский Информационный Центр

Командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения "Боевого братства" полковник Сергей Грачёв скончался после продолжительной болезни. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Не стало Сергея Грачёва — это великая утрата для Луганской Народной Республики, поскольку это одна из ключевых фигур в становлении и развитии ЛНР. Благодаря его стараниям, умениям, знаниям у нас появилась возможность в том числе провести референдум в 2014 году и стать независимыми от Украины", — приводит его слова РИА "Новости".

В Благовещенске после тяжёлой болезни умер 22-летний актёр Илья Князев
В Благовещенске после тяжёлой болезни умер 22-летний актёр Илья Князев

По словам Марочко, полковник с 2014-го активно принимал участие во многих значимых сражениях: например, в боях за аэропорт Луганска и в Дебальцевской операции. Часто Грачёв получал ранения. Прощание с ним пройдёт 18 марта.

Ранее после продолжительной болезни на 74-м году жизни умер супруг известной создательницы детективов Дарьи Донцовой, доктор психологических наук и академик РАН Александр Донцов.

BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar