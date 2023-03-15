В Благовещенске после тяжёлой болезни умер 22-летний актёр Илья Князев

"Ушёл из жизни талантливый актёр, яркая творческая личность, искренний и очень добрый, светлый человек. Илья не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни, всю энергию отдавал любимой профессии, сохраняя оптимизм и силу духа", — сообщили в пресс-службе театра.

Несмотря на то что Илья только в прошлом году окончил Иркутское театральное училище, в Благовещенске он успел сыграть во многих спектаклях. Зрителям он запомнился по ролям в таких постановках, как "Ромео и Джульетта", "Ночь перед Рождеством", "Как три богатыря Новый год спасли", "Ханума", а также во многих других. Прощание с Князевым состоится 16 марта в кафедральном соборе в Благовещенске, а похоронят его уже в родном Иркутске. Причина смерти парня не раскрывается, однако, согласно данным из открытых источников, долгое время он боролся с лейкозом (рак крови).