В Благовещенске после тяжёлой болезни умер 22-летний актёр Илья Князев
Илья Князев. Обложка © Telegram / Амурский театр драмы
В Благовещенске после продолжительной болезни умер актёр Амурского театра драмы Илья Князев. Молодому артисту, который уже успел запомниться зрителям по многим спектаклям, было всего 22 года.
"Ушёл из жизни талантливый актёр, яркая творческая личность, искренний и очень добрый, светлый человек. Илья не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни, всю энергию отдавал любимой профессии, сохраняя оптимизм и силу духа", — сообщили в пресс-службе театра.
Несмотря на то что Илья только в прошлом году окончил Иркутское театральное училище, в Благовещенске он успел сыграть во многих спектаклях. Зрителям он запомнился по ролям в таких постановках, как "Ромео и Джульетта", "Ночь перед Рождеством", "Как три богатыря Новый год спасли", "Ханума", а также во многих других. Прощание с Князевым состоится 16 марта в кафедральном соборе в Благовещенске, а похоронят его уже в родном Иркутске. Причина смерти парня не раскрывается, однако, согласно данным из открытых источников, долгое время он боролся с лейкозом (рак крови).
Ранее Лайф рассказывал, что умер 19-летний экс-вратарь молодёжки "Урала" Давыд Алексеев. Последним клубом парня было владивостокское "Динамо", в которое он перешёл летом минувшего года. Причины смерти голкипера не раскрываются.