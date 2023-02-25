Умер 19-летний экс-вратарь молодёжки "Урала" Давыд Алексеев
Давыд Алексеев. Обложка © Telegram / ФК "Урал"
Бывший вратарь молодёжной и второй команды "Урала" Давыд Алексеев умер в возрасте 19 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале екатеринбургской футбольной команды.
"Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста", — говорится в заявлении клуба.
Молодой футболист выступал за "Урал‑2" и за молодёжку клуба. В 2021 году он был на сборах с основным составом "Урала" и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом парня было владивостокское "Динамо", в которое он перешёл летом минувшего года. Причины смерти голкипера не раскрываются.
Ранее стало известно, что бронзовый призёр ЧМ-1990, экс-игрок "Челси", "Ювентуса" и ряда других команд, а также сборной Италии Джанлука Виалли умер на 59-м году жизни. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы.