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25 февраля, 16:32

Умер 19-летний экс-вратарь молодёжки "Урала" Давыд Алексеев

<p>Давыд Алексеев. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fc_uralEkb/7269" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Урал"</a></p>

Давыд Алексеев. Обложка © Telegram / ФК "Урал"

Бывший вратарь молодёжной и второй команды "Урала" Давыд Алексеев умер в возрасте 19 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале екатеринбургской футбольной команды.

"Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста", — говорится в заявлении клуба.

Молодой футболист выступал за "Урал‑2" и за молодёжку клуба. В 2021 году он был на сборах с основным составом "Урала" и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом парня было владивостокское "Динамо", в которое он перешёл летом минувшего года. Причины смерти голкипера не раскрываются.

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Ранее стало известно, что бронзовый призёр ЧМ-1990, экс-игрок "Челси", "Ювентуса" и ряда других команд, а также сборной Италии Джанлука Виалли умер на 59-м году жизни. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы.

Наталья Исакова
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