Умер 19-летний экс-вратарь молодёжки "Урала" Давыд Алексеев

Бывший вратарь молодёжной и второй команды "Урала" Давыд Алексеев умер в возрасте 19 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале екатеринбургской футбольной команды.

"Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста", — говорится в заявлении клуба.

Молодой футболист выступал за "Урал‑2" и за молодёжку клуба. В 2021 году он был на сборах с основным составом "Урала" и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом парня было владивостокское "Динамо", в которое он перешёл летом минувшего года. Причины смерти голкипера не раскрываются.