Экс-глава ЦИК России Владимир Чуров скончался в возрасте 70 лет
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Ушёл из жизни бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров, ему было 70 лет, пишет ТАСС со ссылкой на его окружение. Трагическое событие произошло в столичной клинике, около недели назад экс-чиновнику сделали операцию после обширного инфаркта.
Чуров возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 год, после чего уступил пост Элле Памфиловой, а сам стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни. Также Чуров известен как глава научного совета Российского военно-исторического общества. Он автор примерно 30 научных работ и множества публикаций на общественно-политические темы.
Ранее сообщалось, что в Москве на 104-м году жизни скончался бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР, участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Василий Решетников.