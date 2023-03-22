Экс-глава ЦИК России Владимир Чуров скончался в возрасте 70 лет

Ушёл из жизни бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров, ему было 70 лет, пишет ТАСС со ссылкой на его окружение. Трагическое событие произошло в столичной клинике, около недели назад экс-чиновнику сделали операцию после обширного инфаркта.

Чуров возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 год, после чего уступил пост Элле Памфиловой, а сам стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни. Также Чуров известен как глава научного совета Российского военно-исторического общества. Он автор примерно 30 научных работ и множества публикаций на общественно-политические темы.