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18 марта, 11:13

Умер легендарный советский футболист и тренер ФК "Ростов" Валерий Синау

<p>Валерий Синау. Фото © <a href="https://www.rfs.ru/news/217694" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российский футбольный союз</a></p>

Валерий Синау. Фото © Российский футбольный союз

Футболист, мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР Валерий Синау ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте ФК "Ростов", в котором он начинал свой карьерный путь и прошёл его значительную часть.

"Валерий Николаевич выступал за наш клуб, будучи футболистом, а также был главным тренером в 80-е годы. Футбольный клуб "Ростов" выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича", — говорится в тексте.

Свои соболезнования в связи с трагическим событием выразил и Российский футбольный союз. Там напомнили, что Синау воспитал многих известных игроков ещё в советские времена, среди них чемпион мира среди юниоров Олег Матвеев, двукратный чемпион Европы среди юношей и юниоров Андрей Тимошенко, серебряный призёр Первой лиги СССР Станислав Руденко, обладатель Кубка СССР Игорь Гамула и другие.

Синау начинал в 1963 году как футболист "Ростсельмаша", сегодня это ФК "Ростов". В 1964 году вместе с клубом стал чемпионом РСФСР. В высшей лиге чемпионата СССР провёл 63 матча. Также играл на позиции защитника в "Торпедо" (Армавир) и "Локомотиве" (Москва). Позже начал тренерскую карьеру и вместе с "Торпедо" стал обладателем Кубка РСФСР в 1980 году. Последние годы работал тренером в родном клубе "Ростов".

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Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и бывший главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков.

Татьяна Миссуми
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