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5 марта, 11:06

Умер бывший главный тренер УНИКСа

Ушёл из жизни бывший главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков

<p>Бывший главный тренер БК УНИКС Александр Зрядчиков. Обложка © <a href="https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=ushel-iz-zhizni-aleksandr-zryadchikov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">unics.ru</a></p>

Бывший главный тренер БК УНИКС Александр Зрядчиков. Обложка © unics.ru

На 77-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и бывший главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба БК.

"Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Модестовича. Он навсегда останется в наших сердцах порядочным и добрым человеком, большим профессионалом своего дела", сказано в сообщении.

Зрядчиков трудился в БК на протяжении 14 лет, а с 1994-го по 1996 год он занимал пост главного тренера УНИКСа. Под его наставничеством клуб завоёвывал Кубок Европы и Кубок России, а также становился серебряным и бронзовым призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России. Причины его смерти не сообщаются.

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Оксана Попова
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