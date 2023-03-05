Умер бывший главный тренер УНИКСа

На 77-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и бывший главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба БК.

"Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Модестовича. Он навсегда останется в наших сердцах порядочным и добрым человеком, большим профессионалом своего дела", — сказано в сообщении.

Зрядчиков трудился в БК на протяжении 14 лет, а с 1994-го по 1996 год он занимал пост главного тренера УНИКСа. Под его наставничеством клуб завоёвывал Кубок Европы и Кубок России, а также становился серебряным и бронзовым призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России. Причины его смерти не сообщаются.