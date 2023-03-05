Переводчик "Локомотива" Сасиев умер в возрасте 47 лет после продолжительной болезни

Переводчик футбольного клуба "Локомотив" Мурат Сасиев ушёл из жизни в возрасте 47 лет. Он скончался после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте московской команды.

Сасиев работал в "Локомотиве" с 2016 года. Он владел шестью языками — английским, французским, немецким, испанским, португальским, а также итальянским.

"Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь в любой трудной ситуации", — отметили в пресс-службе "Локомотива".

Представители столичного клуба выразили соболезнования родным и близким Сасиева, подчеркнув, что окажут им всю необходимую помощь и поддержку.