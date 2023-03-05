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4 марта, 21:27

Переводчик "Локомотива" Сасиев умер в возрасте 47 лет после продолжительной болезни

<p>Мурат Сасиев. Обложка © <a href="https://www.fclm.ru/news/n/umer-murat-sasiev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив"</a></p>

Мурат Сасиев. Обложка © ФК "Локомотив"

Переводчик футбольного клуба "Локомотив" Мурат Сасиев ушёл из жизни в возрасте 47 лет. Он скончался после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте московской команды.

Сасиев работал в "Локомотиве" с 2016 года. Он владел шестью языками — английским, французским, немецким, испанским, португальским, а также итальянским.

"Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь в любой трудной ситуации", — отметили в пресс-службе "Локомотива".

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Представители столичного клуба выразили соболезнования родным и близким Сасиева, подчеркнув, что окажут им всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее Лайф писал, что бронзовый призёр ЧМ-1990, экс-игрок "Челси", "Ювентуса", а также сборной Италии Джанлука Виалли скончался на 59-м году жизни. Длительное время он боролся с раком поджелудочной железы.

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Иван Косицын
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